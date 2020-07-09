في ظل الاستعدادات الجارية للهروب.. ارتفاع أسعار البالطوهات النسائية في مأرب ، والسبب حزب الاصلاح

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

كشفت مصادر محلية في محافظة مأرب، عن ارتفاع مفاجئ في أسعار البالطوهات النسائية، بنسبة تزيد عن 150% عن اسعارها المعروفة.

وقالت المصادر في تصريحها لـ”الخليج 365” أن الطلب على البالطوهات في مدينة مأرب إزداد بشكل كبير وذلك بسبب إقبال مليشيات الإصلاح في المحافظة الى شراء كميات كبيرة منها، تحسباً لدخول أبطال الجيش واللجان الشعبية الى المدنية، سيما بعد أن تراجعت القبائل في المحافظة عن مساندة حزب الاصلاح عقب جريمة مقتل الشيخ محسن سبيعيان وأفراد اسرته على أيدي عناصر الحزب الاخوانية.

ولفتت الى أن عدد من قيادات الإصلاح يتقدمهم عدد من دعاة الحزب المتطرفين، قد فروا مع اسرهم الى بعض الدول من بينها تركيا، فيما اضطر البعض المتبقي الى ارسال اسرهم الى العاصمة صنعاء وذلك قبل أيام من ارتكاب مليشياتهم لجريمتهم بحق ال سبيعيان.

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ووفقاً للمصادر ذاتها فإن اسعار البالطوهات بالمحافظة قد وصلت خلال اليومين الماضيين الى أكثر من 25 الف ريال، في حين أن اسعارها الحقيقية تتاروح ما بين 10 – 15 الف ريال، مشيرة الى أن زيادة الطلب على شراء البالطوهات قد ضاعف من اسعارها بشكل لافت.

جدير بالذكر أن اغلب قيادات المرتزقة، سبق وان قامت بإرتداء البالطوهات النسائية أثناء هروبها من العاصمة صنعاء، وقد اعترف السفير السعودي “ال جابر” في وقت سابق بنجاح هذه الحيلة اثناء تهريبه للجنرال العجوز على محسن الأحمر وعدد من قيادات حزب الاصلاح الى خارج العاصمة ، وذلك بعد أن جعلهم يلبسون البالطوهات والعبايات النسائية على أساس انهن من نساؤه.