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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. مصادر مقربة من المستشار " جباري" تكشف حقيقة وضعه الصحي عقب استهدافه بمحاولة اغتيال مباغتة

نفت مصادر مقربة من مستشار رئيس الجمهورية " عبد العزيزجباري" تعرضه لأي اذي جراء محاولة اغتياله بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه بمأرب .

وأكدت المصادر لـ" اليمني اليوم " أن المستشار الرئاسي " جباري" في اتم الصحة والعافية ولم يتاذي من انفجار العبوة الناسفة مشيرة الى أن الأخيرة انفجرت قرب بوابة الفندق الذي يقيم فيه بمأرب.

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من جهته قال عضو البرلمان اليمني محمد ناصر الحزمي انه عاد قبل قليل من زيارة زميله النائب عبد العزيز جباري في محافظة مأرب

وأكد الحزمي في تغريدة له على "تويتر" ان زميله عبد العزيز جباري بخير وسلامة, موضحاَ ان العبوة التي انفجرت كانت في الرصيف الذي امام الفندق الذي يسكن فيه وهو كان في الفندق

وفي سياق متصل تداولت الأنباء عن مصدر أمني قوله أن أحد مرافقي الجباري تعرض لإصابة طفيفة.

وبحسب المصدر ذاته فإن المعلومات الأولية للمعمل الجنائي، تشير إلى أن مسلح كان على متن دراجة نارية ورمى بقنبلة باتجاه المبنى واصطدمت القنبلة بالسور وأنفجرت في محيطه.