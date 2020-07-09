شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة لأغلى "كيكة" ترتة في عدن تثير جدلا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت صورة تم تداولها على نطاق واسع في منصات شبكة التواصل الاجتماعي جدلا واسعا. وتداول نشطاء محليين من العاصمة عدن صورة يظهر فيها ترتة(كيكة) بسعر خيالي في احد محلات البيع . Advertisements ويظهر في الصورة ترتة تباع في محل لبيع الحلويات في مدينة انماء ب320 الف ريال يمني. واستغرب نشطاء محليين من السعر الخيالي الذي تباع فيها الترتة. ويقول نشطاء ان الترتة تعتبر الاغلى سعرا في العاصمة عدن.

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