شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : من محيط القصر الملكي السعودي .. بعد تهديدات الحوثيين للسعودية .. الرياض تحرك قوات ضاربة وأسلحة نوعية وفتاكه لضرب أهدف حوثية في هذا الأماكن؟ والرعب ينتظر المنطقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣١ صباحاً (الخليج 365)

كشفت أنباء واردة من محيط القصر الملكي وقصور العائلة المالكة في العاصمة السعودية الرياض عن تحرك قوة ضاربة للحرس الوطني الملكي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.

وقال شهود عيان بأن عربات الدفاع الجوي لبطاريات الباتريوت شوهدت وهي تتحرك باتجاه القصور الملكية والديوان الملكي في الرياض وجدة وعدد من المدن والمناطق السعودية.

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وأكدت مصادر خاصة أن تلك البطاريات تم إدخالها وتركيبها في عدد من القصور الملكية تحسُباً لإستهدافها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة من قبل جماعة الحوثي الخاصة في تلك التهديدات الصريحة للمتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع الأهداف الأهداف في السعودية ضمن الأهداف العسكرية للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة للحوثيون .

واعتبر مراقبون تهديدات الحوثيين الاخيرة باستهداف القصور الملكية في السعودية جدية وليست من باب الحرب النفسية أو المناورة العسكرية.

وهوه الأمر الذي يرى فيه المراقبون تغير مفاجئ في مسار المعركة وتغيير دراماتيكي في موازين الحرب لصالح الحوثيين وهو الارث الذي يجعل التحالف السعودي الإماراتي يتعامل مع التهديدات التي تطلقها جماعة الحوثي بجدية وحذر بخلاف المعاملاته مع تهديدات سابقة خاصة وان الرياض باتت تدرك جيدا وتقدر لهجمات صاروخية بعد كل تهديد يطلقه الحوثيين.