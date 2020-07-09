شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا : سلطان عمان الجديد يتزوج بالزوجة الثانية .. شاهدو صور مسربة من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة كيف من هي العروسة ..؟ .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتيال ’’فيصل القاسم‘‘ مذيع ‘‘قناة الجزيرة’’ قبل قليل بطلقات ’’مسدس كاتم صوت’’ في ‘‘الدوحة‘‘ ’’قناة MBC‘‘ تسرب فيديو فاضح للفنانة ’’ياسمين صبري’’ من حلقتها في برنامج ‘‘رامز مجنون رسمي‘‘ .. ’’فيديو‘‘ شاهدوا ... صاحبة الإبتسامة الساحرة الفنانة ’’ياسمين عبدالعزيز‘‘ تنشر صور كاشفة مابين فخذيها وصدرها وتقول أنها راغبة بـ‘‘الزواج’’ ... صور ’’دولة إسلامية‘‘ ترعب ‘‘العالم’’ وتجهز ’’أول وأقوى قاعدة استراتيجية’’ تحت ‘‘الأرض‘‘ لن تتأثر حتى بـ‘‘الهجمات النووية والكهرومغناطيسية’’ .. ’’تفاصيل‘‘

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