شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : الرئيس البرازيلي يتناول علاج فيروس كورونا أمام الكاميرا ومفاجأة بعد الكشف عن اسم الدواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ثقته في عقار هيدروكسي كلوروكوين المثير للجدل، وقال لصحفيين في العاصمة برازيليا إنه واثق من أنه سيتعافى بسرعة من الفيروس التاجي الجديد بفضل هذا العقار المضاد للملاريا.

وكشف بولسونارو (65 عاما) عن إصابته بالفيروس الثلاثاء، بعد ارتفاع في درجة حرارته، لكنه قال إنه في “حالة صحية جيدة” ولا يعاني إلا من “أعراض بسيطة” للمرض ، بحسب موقع الحرة .

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وليثبت أنه بخير، تراجع جاير عن الصحفيين وخلع كمامته، وأضاف: “أنا بخير و طبيعي. أريد أن أتجول هنا ، لكن لا يمكنني بسبب التوصيات الطبية”.

ونشر بولسونارو مقطع فيديو على فيسبوك يظهره وهو يتناول جرعته الثالثة من عقار هيدروكسي كلوروكوين، والذي روج له أيضا الرئيس دونالد ترامب.

وقال بولسونارو للصحفيين “إنني أفضل كثيرا اليوم، لذا من المؤكد أنه يعمل. نحن نعلم أن هناك علاجات أخرى يمكن أن تساعد في مكافحة الفيروس التاجي. وأي منهم لم تثبت فعاليته علميا، لكني أثق بهيدروكسي كلوروكين وبفضله أشعر بتحسن”.