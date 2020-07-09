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سيدة يمنية في العاصمة صنعاء تنجب ثلاثة توائم

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر طبية في العاصمة صنعاء، امس الأربعاء، أن ثلاثينية يمنية انجبت ثلاثة توائم.

وقالت المصادر، أن الام البالغة من العمر 30 عاما، اخضعت للعملية القيصرية في مستشفى السبعين، بعد أن تعسرت ولادتها في بلدتها الريفية الواقعة بمديرية الحيمة الخارجية وهي في شهرها السابع، ومعاناتها من تسمم حمل شديد، وارتفاع في وظائف الكبد، وبداية فشل كلوي.

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و اكدت رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى التي اشرفت على إجراء العملية الدكتورة عليّة شعيب، أن الأم والأطفال الثلاثة التوائم في صحة جيدة وحالتهم مستقرة.

و يزن كل واحد من التوائم الثلاثة نحو 1000 جرام، وقد نقلوا للعناية والملاحظة وتلقي العلاج التنفسي في المستشفى الذي شهد خلال العام الماضي، ولادة 181 توئما بظروف طبيعية وعمليات قيصرية.

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