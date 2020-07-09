شكرا لمتابعة خبر عن مقاتلات التحالف : تشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيون في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية، غارات مكثفة على مواقع وتجمعات وتعزيزات حوثية شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية، إن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية استهدف مواقع وتجمعات للحوثيون في مديرية نهم شرقي صنعاء.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب

القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

Advertisements

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضافت المصادر، ان الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير عددا من آلياتهم العسكرية.

وتشهد جبهة نهم - شرقي صنعاء- معارك عنيفة ومتواصلة، بين قوات الجيش الوطني بمساندة القبائل وطيران التحالف العربي، وبين جماعة الحوثي ، التي تحاول السيطرة على مواقع جديدة والتوغل نحو محافظة مأرب النفطية.