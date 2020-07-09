شكرا لبحثكم عن خبر وكيلة وزارة الصحة تنفي إغلاق المحاجر..وتؤك: كورونا لم تنتهي من اليمن والمحاجر الصحية ما زالت تقوم بمهامها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت الدكتورة إشراق السباعي المتحدث الرسمي للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا أن فيروس كورونا لم ينتهي من اليمن وأن هناك محافظات ما زالت أعداد المصابين في ازدياد، وأضافت أن فرق الترصد الوبائي ما زالت ترصد العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأكدت السباعي إن المحاجر الصحية ما زالت تعمل وتؤدي مهامها على أكمل وجه، ونوهت إلى أن محجر الامل الكميتي هول ما زال مفتوح ولم يغلق أبوابه حتى اللحظة بالإضافة إلى محجر مستشفى الجمهورية بالعاصمة المؤقته عدن، كما أن بقية المحاجر في المحافظات المحررة ما زالت تؤدي دورها الايجابي بدعم من وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن أطباء بلا حدود الفرنسية القائمين على ادارة محجر الامل سيستمرون في عملهم بإدارة المشروع ولكن سيتغير نشاطهم من العلاج المباشر الى مركز فرز مؤقتا.

Advertisements

وطالبت السباعي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نشر المعلومات والاخبار فيما يخص الوضع الوبائي والاعتماد على الاخبار والمعلومات التي تنشرها وزارة الصحة واللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، وأن كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي لا يمثل وزارة الصحة واللجنة الوطنية العليا للطوارئ.

وأشارت السباعي إلى أن الأرقام بدأت في التناقص خلال الفترة الماضية وذلك لعدم توفر المسحات التي يتم من خلالها عمل فحوصات PCR للمشتبهين بالاصابة بفيروس كورونا.

ونبهت إلى أخذ الحيطة والحذر من عودة انتشار الفيروس مرة أخرى وعودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه قبل شهر، وانحسار الجائحة لم يعني انتهائها فاغلب المصابين يتلقون العلاجات في المنزل باشراف من بعض الاطباء، بالإضافة إلى أن بعض فرق الترصد في عدن وأبين والمهرة وسقطرى لم تقم بدورها بالشكل المطلوب.