شكرا لمتابعة خبر عن ساهد : اول زامل جنوبي يشعل مواقع التواصل في اليمن .. بعنوان أسألك بالله يا حوثي تجيني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعل زامل جنوبي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسيشل ميديا في ظل الكلمات القوية واللحن المنفرد للزامل الذي عبر ما يكنه أبناء اليمن تجاه التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن منذ العام 2015م .

وطالب زامل لأبناء المهرة الحدودية مع سلطنة عمان جماعة الحوثي بالتحرك لإنقاذهم من مغبة الاحتلال السعودي لهم وسيكونون سندا له مونة وجيش معربين من خلال كلماته عن حبهم الشديد لزعيم جماعة الحوثي الذي اعتبروه بمثابة الأكسجين الذي سينقذ حياة اليمنيين من غطرسة القوات السعودية ويعيد لأبناء المهرة اعتبارهم .

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وفيما يلي نص كلمات الزامل : الله أكبر يا زماني ويش فيني لاجل يوطى تربتي كافر قريش وبأسألك بالله يا حوثي تجيني والقبائل تسندك مونة وجيش قلت لك محتاج يا حوثي تجيني يا دواء الأجراح يا روح النعيش اشهد إنك لليمن كالأكسجيني حرر أرضي لأجل ساكنها يعيش الغزاة اليوم تعبث في عريني من سقطرة لكريتر لحنيش والإماراتي خدش عزي وديني وانتهك أعراضنا بطرة وطيش شرعيتهم كاذبة طلعت هجيني وأصبح الدنبوع طاير دون ريش واتضح مشروعهم فيني حنيني حنة المجروح بالسهم المريش لأجل الامريكان يسعوا في انيني والعرب جمعا ولا أحد قال ليش ليت أبو جبريل وجيوشه حموني من عرابيد الدعارة والحشيش الله أكبر يا زماني ويش فيني لأجل يوطى تربتي كافر قريش والقيامة هولها أهون لعيني ولا أشيل ابن الدعي ذاك الغشيش وبأسألك بالله يا حوثي تجيني والقبائل تسندك مونة وجيش صار حبك في دمي لوهم شعوني زمرة الإملاق والحلف الوشيش ودام أبو جبريل ما خابت ضنوني تصبح المهرة محرر للعريش قلت لك محتاج ياحوثي تجيني يادواء الأجراح يا روح النعيش أشهد إنك لليمن كالاكسجيني حرر أرضي لأجل ساكنها يعيش