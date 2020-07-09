شكرا لمتابعة خبر عن إستشهاد عدد من قيادات الجيش الوطني في منطقة الأقشع بمأرب (الأسماء والصور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية بإستشهاد عدد من قيادات الجيش الوطني أثناء مواجهات مع جماعة الحوثي في ​​منطقة الاقشع المحاذية لمحافظة الجوف من جهة الشمال لمحافظة مأرب شرقي اليمن.

واكدت المصادر إستشهاد عدد من أبناء القبائل من منتسبي الجيش الوطني في معارك امس بمنطقة الاقشع على حدود الجوف و مارب وعرف من الشهداء كلا من: -

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