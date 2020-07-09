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وردنا الآن : مصدر أمني يكشف دور الحوثيون.. في الانفجار العنيف الذي هز مأرب قبل قليل .. تفاصيل مدوية !

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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 09-07-2020? - آخر تحديث الخميس 9-7-2020?

وردنا الآن : مصدر أمني يكشف دور الحوثيون.. في الانفجار العنيف الذي هز مأرب قبل قليل .. تفاصيل مدوية !

 

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جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ضح مصدر أمني في محافظة مأرب شرق البلاد عن أسباب الانفجار الذي هز المحافظة. وقال المصدر ان سبب الانفجار لمقذوف مدفعي أطلقته جماعة الحوثيين على المحافظة. وأشار المعلومات الأولية تقول ان المقذوف سقط في منزل غير مأهولة بالسكان. وأفاد أيضا أن هذا الانفجار يأتي بعد ساعات من سقوط صاروخ في المحافظة أدى إلى ٤ اصابات من المواطنين .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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