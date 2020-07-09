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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 09-07-2020? - آخر تحديث الخميس 9-7-2020? وردنا الآن : مصدر أمني يكشف دور الحوثيون.. في الانفجار العنيف الذي هز مأرب قبل قليل .. تفاصيل مدوية ! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ضح مصدر أمني في محافظة مأرب شرق البلاد عن أسباب الانفجار الذي هز المحافظة. وقال المصدر ان سبب الانفجار لمقذوف مدفعي أطلقته جماعة الحوثيين على المحافظة. وأشار المعلومات الأولية تقول ان المقذوف سقط في منزل غير مأهولة بالسكان. وأفاد أيضا أن هذا الانفجار يأتي بعد ساعات من سقوط صاروخ في المحافظة أدى إلى ٤ اصابات من المواطنين .

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