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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على : وصفات منزلية بسيطة وسهلة تقضي على إصفرار الأسنان وتجعلها ناصعة البياض .. وبدون مواد كميائية !

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جديد اب برس

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اني الكثيرون من اصفرار الأسنان، وهناك العديد من الطرق الطبيعية لتبييضها دون مواد كيميائية، يمكن أن تغني عن المنتجات التجارية، وفقا لـ ” The south african”. وفيما يلي بعض الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان دون مواد كيميائية ويمكن أن تغني عن المنتجات التجارية. صودا الخبز وهي معروفة باسم بيكربونات الصودا، هي مكون شائع في معجون الأسنان بسبب خصائصه الطبيعية في التبييض. ويساعد تنظيف الأسنان بصودا الخبز على إزالة البقع من الأسنان مع منع تكون البكتيريا في فمك. ويمكنك مزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع الماء لتشكيل معجون ووضعه على الفرشاة، واستخدامه عدة مرات أسبوعيا للحصول على أسنان أكثر بياضاً. زيت جوز الهند تتضمن ممارسة “سحب الزيت” أو المضمضة به تحريك زيت جوز الهند في فمك لمدة 15 دقيقة يوميا، بهدف إزالة البكتيريا وتقليل تراكم اللويحات. ولسحب الزيت، ضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك وادفع واسحب الزيت من خلال أسنانك، وبعدها قم ببصق الزيت. الفواكه والخضراوات في حين أنها لن تبيض أسنانك مباشرة، فإن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات مفيد لجسمك والصحة العامة. ويعد مضغ الفواكه والخضراوات النيئة نصيحة تقليدية لفرك الترسبات، فالفراولة والأناناس هي ثمار شائعة مرتبطة بتبييض الأسنان. خل التفاح يمكن استخدام خل التفاح لغسيل الفم أسبوعيا للمساعدة على تبييض أسنانك، لذا امزجه بالماء وحركه في فمك لعدة دقائق، ثم أبصقه واغسل فمك بالماء العادي. ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط لهذا الخل الحمضي، يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، لذا قلل من استخدامه، مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر. الحد من هذه الأطعمة والمشروبات يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تسبب تصبغات، لذا قلل من مقداره تلامسها مع أسنانك. و يمكن للقهوة أن تتسبب في تغيير لون أسنانك، وكذلك بعض المشروبات الغازية، لذا اشرب المشروبات الغازية بقشة الشرب ”الشفاطة“، وافرك أسنانك فورا بعد الشرب أو الأكل.