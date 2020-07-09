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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : اجتماعات سرية لمسؤولين في الشرعية في العاصمة السعودية الرياض .. لابرام صفقات بتوجيهات من السفير السعودي متجاهلين الرئيس هادي واولاده.. وهؤلاء ابطالها وتفاصيلها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ فت مصادر رفيعة أن لقاءات مسائية يومية تعقد بين معين عبدالملك رئيس الحكومة وعبدالله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية في مكتب الأخير بالرياض. وتسائلت المصادر عن مدى معرفة وعلم الرئيس هادي ونجلاه بما يقوم به مدير مكتبه يومياً من لقاءات وإذا ما كانت بالتنسيق معهم أم أنها تجري تحت الطاولة لعقد صفقات ما بمنأى عن الرئيس هادي. كما أوضحت المصادر أن تحركات العليمي ولقاءاته لم تقتصر على رئيس الحكومة بل تجاوزته إلى عقد لقاءات مستمرة مع قيادات وشخصيات أخرى. وأضاف المصدر أن العليمي قام بزيارة سرية يوم أمس الإثنين إلى جناح سلطان البركاني رئيس مجلس النواب بفندق الريتز بالرياض وعقد معه لقاءاً استمر لأكثر من ساعة. المصدر قال إن مضمون لقاء العليمي مع البركاني كان للتنسيق مع الأخير بضرورة اختيار مراد الحالمي ممثل المجلس الإنتقالي ووزير النقل السابق محافظاً لعدن والسعي للضغط على اللجنة الرئاسية للقبول باسمه. كما تسائل المصدر عن أسباب ترتيب العليمي لأسماء الشخصيات المختارة وتبنيه لها والسعي لتبني أفكار وإملاءات السفير السعودي وتنفيذها ومحاولة إقناع الأطراف بقبولها، مستطرداً بالقول: هل يعلم الرئيس هادي بتلك التحركات والترتيبات، أم أنه يقوم بخدمة أجنحة أخرى وتنفيذ أجندات بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية العليا. المصدر كشف أيضاً عن مصادر سعودية قالت إن العليمي يعتبر رجل سلام ويقوم بعمل توافقات كبيرة تخدم التوجه بخلاف نجل الرئيس هادي ناصر عبدربه الذي وبحسب المصادر يحاول إفشال تلك الجهود.

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