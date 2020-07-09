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عدن - ياسمين التهامي - عالم روسي يفجر خبر صادم عن وباء قديم يعود لإجتياح العالم ويصبح أشد قوة وفتكًا من فيروس كورونا .. تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ قع الطبيب والعالم الروسي، ألكسندر مياسنيكوف ظهور أمراض قاتلة جديدة أسوأ من فيروسات كورونا والطاعون الدبلي، مؤكدًا أنه يجب الخوف من إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور من الصين. وقال الطبيب بحسب موقع “كومسومولسكايا برافدا”: “لا يوجد دواء، ولا لقاح، فهو يقتل الأطفال والشباب. يجب الخوف من إنفلونزا الطيور. لأن الإنفلونزا ليست فيروسا تاجيا. إن الفيروس التاجي يحترق، والإنفلونزا ينفجر”. وأشار إلى أن معدل الوفيات بسبب إنفلونزا الطيور هو 35-45٪، مذكرًا بوباء إنفلونزا الطيور في مقاطعة موسكو منذ عدة سنوات. وأضاف أن “الفيروس التاجي قد بدأ يختفي، الأمر الذي أظهر أننا بلا حماية بشكل عام”.

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