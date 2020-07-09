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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : "فلكي شهير" يفاجئ المواطنين ويطلق تحذير هام وعاجل للسكان.. هذا ما سيحدث منتصف الشهر الجاري .. تفاصيل !

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جديد اب برس

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لن رئيس قسم الأهلة في دائرة الإفتاء العام، الفلكي عماد مجاهد أنه رصد في سماء الأردن، فجر الثلاثاء، مذنب “نيووايز”، مشيرا إلى أنه يظهر أيضا في جميع الدول العربية والعالم . وأوضح مجاهد، أن المذنب الذي أطلق عليه العلماء اسم “المذنب العملاق” يشاهد حاليا ذيلا واضحا، وهو عبارة عن غازات تنطلق من نواة المذنب الجليدية نتيجة تبخرها بحرارة الشمس، ومن ثم تدفع الرياح الشمسية هذه الغازات بعيدا عن نواة المذنب. وأشار إلى أنه يمكن مشاهدة المذنب “نيووايز” بالعين المجردة يومي الأربعاء والخميس، وتتعذر رؤيته بعد ذلك حتى منتصف الشهر، ليظهر لامعا بالعين المجردة في ساعات المساء بعد غروب الشمس، ما يتيح الفرصة للمهتمين لرؤيته بسهوله. ظهور “المذنب العملاق” منتصف الشهر الجاري ويشاهد المذنب في ساعات الصباح وقبل شروق الشمس بقليل، ويستمر في الظهور حتى يوم السبت المقبل، وسيختفي بعد ذلك لاقترابه من مكان الشمس في السماء لبضعة أيام ليعود ويظهر من جديد في ساعات المساء بعد غروب الشمس ابتداء من يومي 15 و16 الشهر الحالي، حيث يمكن للناس مشاهدته بعد غروب الشمس بقليل. وبين مجاهد أن المذنب ظهر في الجهة الشمالية الشرقية من السماء في كوكبة العيوق بالقرب من نجم “كابيلا” الذي يظهر بلمعان برتقالي واضح في السماء الشمالية الشرقية، وحتى نهاية الأسبوع الحالي، وسيكون قريبا من الأفق الشرقي، لجهة الشمس ثم سيعود للظهور في السماء الشمالية الغربية بعد غروب الشمس، أي في ساعات المساء ابتداء من 15 تموز الجاري. يشار إلى أن المذنب الجديد “نيووايز”، يبعد عن الأرض 525 مليون كيلومتر، اكتشفه المرصد الفلكي الفضائي في السابع والعشرين من شهر مارس 2020، وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن المذنب كان في أقرب نقطة له من الشمس في الثالث من تموز الحالي، وعلى مسافة 43 مليون كيلومتر.