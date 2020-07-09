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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي.. اكتشاف وثائق في السفارة السعودية تفضح مخطط إسرائيلي خطير .. شاهد !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ موقع “ميدل ايست مونيتور” في تقرير مطول عن الحرب على اليمن، أن إسرائيل متورطة منذ البداية في 2015م، وذلك بعد اكتشاف مخبأ كبير للأسلحة والذخيرة الإسرائيلية الصنع في السفارة السعودية بالعاصمة صنعاء. وأكد التقرير أنه بالإضافة إلى الأسلحة الإسرائيلية فقد تم اكتشاف وثائق تُفصّل نوايا أمريكا في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة بريم القريبة من باب المندب؛ لحماية مصالح أمريكا وضمان أمن إسرائيل.

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