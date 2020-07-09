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عدن - ياسمين التهامي - أطعمة تعالج أعراض حساسية الجيوب الأنفية وحيل سهلة تخفف الاحتقان .. تفاصيل هامة تعرف عليها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ اني الكثيرون من حساسية الجيوب الأنفية ويستخدمون بعض القطرات التي تساعد على علاج الالتهاب أو الاحتقان أو تجربة بعض الوصفات لتهدئة الأعراض. وقدَّم موقع “بولد سكاي” الهندي؛ قائمة بالأطعمة التي تحتوي على مواد طبيعية فعالة في علاج حساسية الجيوب الأنفية والوقاية من أعراضها. الأسماك الزيتية والمأكولات البحرية. -المشروبات العشبية مثل البابونج والشاي الأخضر والعرق سوس. -الجزر ويفضل أن يتم تناوله في صورة عصير. -الطماطم لاحتوائها على مادة الليكوبين وبعض المواد المفيدة. -الجنزبيل يمكن إضافته للطعام أثناء الطهي بكميات مقننة أو تناوله كمشروب. -المشروم تناوله يساعد في منع أعراض الحساسية. -البصل النيء يحتوي على المزيد من الكيرسيتين وهو مضاد للحساسية، حاول وضعه في النظام الغذائي اليومي. -الثوم شرب كوب من الماء مع فص من الثوم كل صباح أفضل لتعزيز جهاز المناعة. -العسل غني بالفوائد الصحية للجسم وتقوية المناعة يتم تناوله بشكل يومي. -التفاح عند تناوله كل يوم يقلل الأعراض مثل العطس. -الكركم يساعد في تقليل أعراض الحساسية الموسمية بمعدل أسرع بسبب الكركمين. -العنب يساعد في تخفيف تورم الجيوب الأنفية واحتقان الأنف. -الأناناس تناوله مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع خلال أوقات الحساسية. -البروكلي تناوله مرة أو مرتين في الأسبوع يساعد في تحسين أعراض الحساسية.

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