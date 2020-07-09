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عدن - ياسمين التهامي - خطير للغاية: "المخلافي" يصدر مفاجأة عسكرية مدوية وعاجلة ويعلن تشكيل لواء من الجنوب ضد الانتقالي و ممواجهة طارق صالح .. في هذة المديرية .. تفاصيل طارئة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لت مصادر مطّلعة، إن الشيخ حمود المخلافي، أبلغ مساعديه في تعز بأنه سيتم تجنيد قوات جديدة قوامها لواءان عسكريان خلال الفترة القادمة، وإن الإمكانات شبه جاهزة مع توفر التمويل كاملاً. وأضافت المصادر، إن القوات الجديدة ستكون من الجنوب ومن الساحل، حيث سيكون اللواء الأول من الجنوب وتحديداً مناطق الصبيحة ويافع وعدن وأبين، وسيكون موقعه في الأصابح بدلاً عن معسكر اللواء الرابع مشاه جبلي الذي سيتم نقله إلى طور الباحة. وحسب المصادر، سيكون مقر اللواء الثاني في جبال راسن، ويستهدف استقطاب أبناء تعز في قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية بالساحل الغربي، ومن مناطق الوازعية وراسن. وقالت المصادر إن المخلافي توعد بتحويل الحجرية إلى منطقة عسكرية كاملة، ومنها سيتم تحرير الجنوب والساحل، وبعد ذلك التوجه لتحرير صنعاء، لأن طرد الاحتلال الإماراتي يجب أن يسبق أي تحرك ضد مليشيات الحوثي في الشمال. وبتشكيل القوات الجديدة من قبل الشيخ حمود المخلافي تكون القوات التي تدعمها قطر قد وصل تعدادها إلى أكثر من 15 ألف جندي، بعد أن جند سابقاً 3 ألوية عسكرية بقوام بشري يزيد عن 10 آلاف جندي وأضافت المصادر إن المخلافي تحدث عن استعدادات لتجهيز قناة تلفزيونية تتبعه وشبكة مواقع إلكترونية لتأسيس إعلام قوي يخدم القضية، حسب قوله

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