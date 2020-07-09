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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الرئيس "المشاط" يكشف عن خسارة فادحة في شرق صنعاء..ماذا حدث؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ في مسؤول حوثي وشيخ قبلي كبير جراء إصابته بمرض عضال في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية شمال البلاد. وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن عضو مجلس الشورى التابع للحوثيين الشيخ صالح محمد صالح ربيد توفي متأثرا بإصابته بمرض عضال ألمَّ به ، دون ذكر ماهية هذا المرض . وأشاد المشاط بي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ بكيل محمد صالح رُبيد وأبناء الفقيد عُباد وعبدالله وإخوانهما وكافة أسرة الفقيد وآل رُبيد ووجهاء ومشائخ وأبناء مديرية نهم بمحافظة صنعاء عامة، بمناقب الفقيد حيث كان أحد مشائخ المنطقة الذين خدموا المشروع الحوثي . وأشار إلى أن" الشيخ صالح رُبيد كان عنواناً للبطولة وصدق الكلمة.. مؤكدا أن رحيله يعد خسارة فادحة على مديرية نهم خاصة والوطن بشكل عام. حد قوله .

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