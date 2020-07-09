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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: ظهور معشوقة الملايين" تويوتا " في شكلها الجديد وتصميمها الخيالي .. صور وفيديو !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ فت شركة تويوتا طراز فورتشنر 2021 المحدث مع بعض التحديثات الطفيفة من شأنها أن تساعده على مواكبة المنافسة في الأسواق ووفقا للتغييرات فظهرت في الواجهة الامامية حيث تم تركيب مجموعة من المصابيح الامامية الرفيعة مع مصابيح LED النهارية المدمجة. وبالنسبة للمصابيح الامامية مع الشبكة الأكبر ذات نمك أفقي أسود بالإضافة إلى المصد بزاوية اكبر ويتضمن فتحات تهوية سوداء كبيرة تحتوي على مصابيح ضباب صغيرة وتتميز تويوتا بمحركات بنزين المحرك الاول مؤلف من 4 4 اسطوانات متتالية بسعة 2.7 ليتر وبقوة تصل الى 164 حصان 332 نيوتن متر من عزم الدوران ونظام دفع بالعجلات الأربعة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية مؤلفة من ست نسب أمامية بالنسبة للتسارع من 0 الى 100 كلم يتم في خلال 12 ثواني ام السرعة القصوى فتصل الى 180 Qكلم بالساعة. اما بالنسبة للمحرك الثاني فهو مكون من 6 أسطوانات يشكل V وبسعة 4.0 ليتر وبقوة 235 حصان و448 نيوتن متر من عزم الدوران ونظام دفع بالعجلات الأربعة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية مؤلفة من ست نسب أمامية ليس محرك الديزل التوربيني الجديد سعة 2.8 لتر أكثر قوة وفعالية فحسب ، بل تمت زيادة قدرة القطر بمقدار 300 كجم لتصل إلى 3100 كجم. واستناداً على تغير أسعار السيارات في الأعوام الماضية، فإن السعر حاليا يبدأ سعر فورتشنر 2020 من 101,000 ريال سعودي دون احتساب ضريبة المضافة، لذا على الأغلب سيرتفع السعر إلى 103,000-105,000 ريال. عند قسمة سعرها على 100 في 15، سيظهر لنا بأن النتيجة في حدود 15,000 ريال، أي أن فورتشنر 2021 سيبدأ سعرها من حوالي 118,000-120,000 ريال بأقل فئة.

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