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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: بعد تعليق مفاوضات الرياض.. خطط وتحركات إماراتية لتشكيل حكومة جنوبية مؤقتة لإدارة الجنوب .. متجاهلة الشرعية .. تفاصيل !

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جديد اب برس

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ف قيادي جنوبي عن توجهات إماراتية لتشكيل حكومية جنوبية مؤقتة لإدارة شؤون الجنوب تحت مظلة المجلس الانتقالي الجنوبي وبعيدا عن الحكومة اليمنية عقب تعليق مفاوضات الرياض الغير المباشرة بين الشرعية والانتقالي. واعتبر الأكاديمي والباحث السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور إصرار من وصفها بحكومة المنفى على إفشال جهود السعودية في حلحلة اتفاق الرياض يجعل المجلس الانتقالي الجنوبي في حل من أمره . وقال لقور في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، رصدها “الميدان اليمني” إن “اصرار حكومة المنفى اليمنية على إفشال جهود السعودية لحلحلة تنفيذ اتفاق الرياض يجعل المجلس الإنتقالي في حل من اي إلتزام تجاه هذه الحكومة” حد وصفه”. في إشارة منه لعدم التوصل إلى أي اتفاق نهائي في مفاوضات الرياض الغير مباشرة بين الشرعية والانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. تحركات إماراتية لتشكيل حكومة جنوبية مؤقتة وأضاف في مضمون تغريدته بالقول ” ففي حال استمر هذا الإصرار يصبح من حق الإنتقالي التفكير في تشكيل حكومة جنوبية مؤقتة تدير شئون المواطنين في الجنوب بعد أن تم تعطيل معظم الخدمات”. وكانت الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قد وقعا برعاية سعودية في 5 نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء تمرد الانتقالي على الشرعية الذي قاده في العاصمة المؤقتة عدن في 10 أغسطس الفائت، لكن ذلك الاتفاق لم يتم تنفيذه بسبب تعنت الانتقالي كما توضح بيانات الحكومة. وفي السادس والعشرين من ابريل الماضي، أعلن الانتقالي مايسمى بـ”الإدارة الذاتية” لمحافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية اليمنية، قبل أن يسيطر على محافظة أرخبيل سقطرى في الـ 19 من يونيو الفائت، بتواطؤ من التحالف وفق تصريحات لمحافظ المحافظة رمزي محروس. ومنذ أسابيع تشهد الرياض مشاورات غير مباشرة بين الحكومة والانتقالي برعاية السعودية، للبحث في آليات نفيذ اتفاق الرياض.