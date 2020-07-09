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عدن - ياسمين التهامي - إليكم نصيحة من مختص وخبير طبي لا تقدر بثمن .. لمرضى القلب والكوليسترول والسكري .. نصائح هامة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ر حسابه في تويتر، حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من استخدام شجرة المورينجا في علاج أمراض القلب والكوليسترول والسكري، وقال النمر إن هناك حالات حديثة لأشخاص أوقفوا علاجات ضعف القلب وارتفاع الكوليسترول والسكري وقرروا استخدام شجرة المورينجا، وتدهورت حالتهم بدخول العناية المركزة بعد ذلك. وأكد الدكتور النمر قائلًا: «إن شجرة المورينجا ليست علاجًا لأمراض القلب ولا للسكري ولا لارتفاع الكوليسترول»، وأوضح الدكتور النمر في تغريدات سابقة، أن ما يتم تداوله من أن القلب ليس فيه أعصاب للإحساس، هو معلومة خاطئة، والصحيح أن القلب غني بنهايات الأعصاب الحسية، سواء في الشرايين أو العضلة أو غشاء القلب. وأضاف استشاري أمراض القلب أن الشخير مع النوم المتقطع، له علاقة وثيقة بارتفاع ضغط الدم أو صعوبة التحكم به، خاصة في من يعانون السمنة. وأشار الدكتور النمر إلى أن أعراض زيادة نشاط الغدة الدرقية تشمل: سرعة الانفعال، والتعرق، والخفقان، ونقصان الوزن، وتساقط الشعر، والاكتئاب، وصعوبة النوم وقلته، ورعشة الأصابع، وضعف العضلات.

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