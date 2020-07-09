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عدن - ياسمين التهامي - استشاري أمراض قلب شهير يكشف عن مفاجأة.. هذه أسباب "النوم المتقطع" و يحذر من تعرض الشخص لصدمة نفسية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ف أستاذ واستشاري في أمراض القلب وقسطرة الشرايين عن أسباب نوبات هلع والخفقان والنوم المتقطع وتنميل الأطراف والقلق الذي يعانيه بعض المرضى، وعبر حسابه على تويتر، قالد الدكتور خالد النمر، إن سبب الأعراض المشار إليها، يرجع إلى صدمة نفسية يتعرض لها المريض من أحد الأطباء، الذي يشخصه تشخيصًا خاطئًا، ويخبره بأن لديه مرضًا يؤدي إلى الوفاة المبكرة، بينما لا يستطيع المريض تجاوز تلك الصدمة، مشيرًا إلى أن كلمة واحدة من الطبيب يمكن أن تغيّر حياةَ شخص خلال ما تبقى من عمره. وتابع النمر خلال تغريدتين بشأن أخلاقيات التعامل مع المرضى، إن أحد التصرفات الخاطئة مع المرضى، أن يقول طبيب قلب لسيدة تعاني السمنة أمام زوجها بأنها تأكل كثيرًا؛ متسائلًا: «أين الأدب والذوق العام؟». وأشار النمر إلى أهمية التزام مرافقي المرضى بعدم كتمان ما يعانوه من أعراض -حتى لو طلب المرضى ذلك- بحيث يكون المرافق لبقًا في إيصال المعلومة للطبيب دون إحراج المريض.

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