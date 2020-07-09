اخبار الخليج / اخبار اليمن

بالفيديو: مذيعة تلفزيونية شهيرة تقدم النشرة من غرفة نومها.. شاهد كيف ظهرت وهذا ما حدث لها على الهواء مباشرة!

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: مذيعة تلفزيونية شهيرة تقدم النشرة من غرفة نومها.. شاهد كيف ظهرت وهذا ما حدث لها على الهواء مباشرة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: مذيعة تلفزيونية شهيرة تقدم النشرة من غرفة نومها.. شاهد كيف ظهرت وهذا ما حدث لها على الهواء مباشرة!

 

شاهد تكملة الخبر في الأسفل 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مت مذيعة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية شانون بريام، بتحويل غرفة نومها إلى استديو لنقل الأخبار، بسبب الخوف من الإصابة بفيروس المستجد. ووفق "سبوتنيك"، نشرت المذيعة مقطع فيديو من داخل غرفة نومها لكواليس خروجها على الهواء في ظل تفشي فيروس كورونا والتزامها المنزل لتفادي العدوى. وعلقت شانون بريام على الفيديو بالقول: "يبدو الاستديو مختلفًا قليلًا الليلة، ولكن لا داعي للقلق سنجلب لك أهم الأخبار". ونشرت شانون بريام صورة أخرى من كواليس التصوير وإلى جانبها صورة لها على الهواء، معلقة: "بين الواقع والخيال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مذيعة تلفزيونية شهيرة تقدم النشرة من غرفة نومها.. شاهد كيف ظهرت وهذا ما حدث لها على الهواء مباشرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا