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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: مذيعة تلفزيونية شهيرة تقدم النشرة من غرفة نومها.. شاهد كيف ظهرت وهذا ما حدث لها على الهواء مباشرة!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مت مذيعة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية شانون بريام، بتحويل غرفة نومها إلى استديو لنقل الأخبار، بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ووفق "سبوتنيك"، نشرت المذيعة مقطع فيديو من داخل غرفة نومها لكواليس خروجها على الهواء في ظل تفشي فيروس كورونا والتزامها المنزل لتفادي العدوى. وعلقت شانون بريام على الفيديو بالقول: "يبدو الاستديو مختلفًا قليلًا الليلة، ولكن لا داعي للقلق سنجلب لك أهم الأخبار". ونشرت شانون بريام صورة أخرى من كواليس التصوير وإلى جانبها صورة لها على الهواء، معلقة: "بين الواقع والخيال".

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