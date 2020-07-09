شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كاشفة عن صدرها المشدود وبدون مكياج .. هكذا بدت نجمة مسلسل "باب الحارة" ليليا الأطرش (لطفية) من داخل غرفة نومها بعد ليلة شاعلة...شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏شاركت الفنانة السورية ليليا الأطرش نجمة باب الحارة بمواسمه التسعة الخاصة بالمخرج بسام الملا متابعيها وجمهورها عبر خاصية الستوريز في انستجرام صورة فاضحة ظهرت بها للجمهور بحمالة الصدر فقط وبلا مكياج وكتبت على الصورة:

“صباح الخير”

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ولاقت صورة لطفية زوجة نجل ابوعصام في المسلسل الشامي الشهير تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أثنى قسم من الجمهور على اطلالة الاطرش بينما سخر بعضهم من صورتها الجريئة بدعوى شكواهم لزوجها ميلاد يوسف الذي لعب دور زوجها عصام في باب الحارة.