"شبوة نحو التنمية".. توقيع عقود لتنفيذ طرق بتكلفة 4 ملايين دولار

وقع محافظ شبوة محمد بن عديو اليوم الأربعاء على عقدين مع شركات مقاولات لتنفيذ طرق بتكلفة اربعة ملايين و106 الاف دولار.



يتمثل العقد الاول في تنفيذ مشروع شق وسفلتت عقبة الرجلان بمديرية الصعيد بطول 14 كيلو متر، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.



والعقد الثاني خاص بسفلتت اثنين كيلو و600 متر من مشروع الخط الدائري لمركز مديرية بيحان مدينة العليا مع سفلتت ثلاثة شوارع داخلية.

وتسير محافظة شبوة (شرق اليمن)، نحو التنمية الاقتصادية بشكل لافت من خلال سلسلة مشاريع تدشنها السلطة المحلية ما بين الحين والآخر.