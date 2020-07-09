مأرب: لجنة الطوارئ تقر تعدل وقت حظر التجوال بسبب تفشي "كورونا"

اقرت لجنة الطوارئ بمحافظة مأرب اليوم الأربعاء تعديل وقت بدء حظر التجوال المفروض بمدينة مأرب ليبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا عن السادسة مساءا.



كما أكدت على الاستمرار في الاجراءات الاحترازية المتخذة وتعزيز برامج التوعية والتثقيف المجتمعي عبر مختلف الوسائل للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة. بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.



وقال تقرير لمكتب الصحة بالمحافظة "ان الحالات المشتبهة بالإصابة في المحافظة بلغت حتى الان 467 حالة اشتباه تأكد منها 25 إصابة، تماثلت للشفاء 15 حالة وتوفت العشر الاخرى، فيما لا تزال 16 حالة مشتبهة في مراكز العزل منها خمس حالات في العناية المركزة.



وثمنت اللجنة جهود الطواقم الطبية وتحملهم الاعباء والمخاطر والتي كان لها دور في مواجهة الوباء.



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