شكرا لبحثكم عن خبر عضو في البرلمان يزور النائب عبد العزيز جباري بعد محاولة الاغتيال ويروي تفاصيل الحادثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال عضو البرلمان اليمني محمد ناصر الحزمي انه عاد قبل قليل من زيارة زميله النائب عبد العزيز جباري في محافظة مأرب

وأكد الحزمي في تغريدة له على "تويتر" ان زميله عبد العزيز جباري بخير وسلامة, موضحاَ ان العبوة التي انفجرت كانت في الرصيف الذي امام الفندق الذي يسكن فيه وهو كان في الفندق

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وفي سياق متصل تداولت الأنباء عن مصدر أمني قوله أن أحد مرافقي الجباري تعرض لإصابة طفيفة.

وبحسب المصدر ذاته فإن المعلومات الأولية للمعمل الجنائي، تشير إلى أن مسلح كان على متن دراجة نارية ورمى بقنبلة باتجاه المبنى واصطدمت القنبلة بالسور وأنفجرت في محيطه.