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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يدين استهداف مليشيا الحوثي لمدينة مأرب بصاروخ باليستي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أدان وزير الإعلام استهداف مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" حي سكني مكتظ بالسكان في منطقة الروضة وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي "ايراني الصنع" والذي أسفر عن تضرر عدد من منازل المواطنين.
واوضح ان استمرار المليشيا الحوثية في استهداف منازل المواطنين والمنشآت العامة والخاصة في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية واقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، نابع من حقد دفين على المدينة وأبنائها الذين كانوا اول من تصدى للمخطط الانقلابي والمشروع الايراني، وفقا لوكالة سبا الشرعية.
وقال الارياني " ان مليشيا الحوثي عجزت عن إحداث اختراق عسكري باتجاه مدينة مأرب رغم كل رهاناتها والأنساق البشرية والعتاد العسكري الذي دفعت به لتعود كل مرة بخفي حنين، وراحت ترمي حمم فشلها وخيبتها باطلاق صواريخ باليستية للانتقام من المدينة التي تحتضن مئات الآلاف من النازحين".
واكد ان مأرب التي قاومت مليشيا الحوثي وانتصرت واسقطت أسطورة المليشيا التي لا تقهر في اوج قوتها بعد التمرد والانقلاب على الدولة ومؤسساتها ونهب عتاد الجيش في العام 2015، لن تستسلم اليوم امام محاولات ترهيبها وتركيعها والنيل من عزيمة ابنائها بهذا الاستهداف الجبان.
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