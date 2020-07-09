أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020 وهي كالتالي :

اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية في اللواء 103 واللواء الخامس بمثلث علب الحدودي https://www.elyamnelaraby.com/489246 مليشيا الحوثي الايرانية تواصل ابتزاز المجتمع الدولي https://www.elyamnelaraby.com/489253/ مليشيات الحوثي تستهدف القرى السكنية ومنازل المواطنين بالجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/489260/ Advertisements بن بريك يلتقي رئيس شبكة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بعدن https://www.elyamnelaraby.com/489294/ مليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف مأرب بصاروخ باليستي https://www.elyamnelaraby.com/489296/ مديرية القطن تقر حظر التجوال ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/489314/ تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/489318/

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