شكرا لبحثكم عن خبر أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار الصرف مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو على النحو التالي :
(( أسعار الشراء في عدن )) :
السعودي : 197
الدولار : 750
(( أسعار البيع )) :
السعودي : 198
الدولار : 755
أسعار الشراء في صنعاء :
الريال السعودي :157
الدولار : 597
أسعار البيع في صنعاء :
الريال السعودي : 158
الدولار: 599
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.