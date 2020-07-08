شكرا لبحثكم عن خبر أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار الصرف مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو على النحو التالي : (( أسعار الشراء في عدن )) : ⁦ السعودي : 197 ⁦ الدولار : 750 (( أسعار البيع )) : ⁦ السعودي : 198 ⁦ الدولار : 755 Advertisements أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي :157 الدولار : 597 أسعار البيع في صنعاء : الريال السعودي : 158 الدولار: 599 لتكون على إطّلاع بأسعار العملات أولا بأول ، تابع النافذة المخصصة في "يمن برس" من هنا

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