شكرا لبحثكم عن خبر صور وفيديو يوثق محاولة اغتيال عبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب اليمني في مدينة ماررب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا القيادي اليمني البارز عبدالعزيز جباري من محاولة اغتيال يوم الأربعاء . وفجر مجهولون عبوة ناسفة بمحيط الفندق الذي ينزل فيه جباري وسط محافظة مأرب. وتسبب التفجير ببعض الاضرار لواجهة الفندق. Advertisements وانتشرت قوات أمنية في المكان لاحقا . ووصل جباري قبل يومين إلى محافظة مأرب.

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