شكرا لبحثكم عن خبر ناشطة سعودية تشعل غضب الرأي العام العربي ..ماذا فعلت؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثارت الناشطة السعودية سعاد الشمري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أجرت مقابلة مع قناة إسرائيلية، رحبت فيها باستهداف المنشآت الإيرانية إذا كان الإسرائيليون هم من ورائها.

وأعادت الشمري نشر جزء من مقابلتها مع قناة "كان" الإسرائيلية، وقالت خلالها، إنها "تتمنى أن تبدأ السعودية وإسرائيل بالتعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري، اليوم قبل بكرا".

وتابعت: "إسرائيل مش عدوتنا، إيران مثلا عدوتنا".

وتطرقت إلى سلسلة التفجيرات التي استهدفت منشآت إيرانية منها موقع نووي، قائلة: "إذا كانت هذه التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم GO Ahead (امضوا قدما)"، في إشارة إلى الإسرائيليين.

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كما أعادت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي موقع "تويتر" تصريحات الناشطة السعودية، التي دعت فيها للتعاون بين المملكة وإسرائيل، واصفة إيران بالدولة العدوة.

وتعرضت الشمري لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المقابلة وتصريحاتها المثيرة للجدل.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل، قائلا: "هذا القول الغبي السخيف لا يخدم إلا الحملات الإعلامية المعادية لبلادنا".

ووجه لها سؤالا: "من حضرتك حتى تتجني على الشعب السعودي وتدعي أن إسرائيل ليست عدوتنا".

وتابع: "ثم ما علاقة حلاوة المذيع بالحديث في السياسة (هَزُلت)؟".