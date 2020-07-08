شكرا لبحثكم عن خبر وفد تهامة الرفيع يلتقي نائب السفير البريطاني لدى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى وفد تهامة الوطني نائب السفير البريطاني لدى اليمن السيد سيمون سمارت وذلك ضمن اللقاءات التي يقوم به وفد مجلس تهامة الوطني في العاصمة السعودية الرياض في لقاء المعنيين في الملف اليمني من المسؤولين اليمنيين ومن الدول الشقيقة والصديقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض جملة من قضايا تخص تهامة منها :

1- تعثر تنفيذ اتفاق السويد والحلول العملية من وجهة نظر أبناء تهامة

2- حالة الوضع الإنساني والكارثي في تهامة (النازحين - زراعة الحوثي للألغام - الحالة الإنسانية في تهامة_المرتبات وغيرها...)

3-الحلول المستقبلية ورؤية أبناء تهامة لأي تسوية قادمة ومن ذلك ( اتفاق الرياض- وأي تسوية قادمة..)

وثمن الوفد الجهود التي تبذلها الممكلة المتحدة في جهودها لحل الكارثة البيئية بسبب الناقلة العائمة صافر

وشكر الوفد الجهود التي تبذلها الممكلة المتحدة في الدفع باستقرار اليمن وانهاء الحرب القائمة وإنهاء المعاناة التهامية التي تزداد يوماً بعد يوم

ومن جهته رحب نائب السفير البريطاني بوفد مجلس تهامة الوطني وشكرهم على ما يقومون به من التعريف بموضوع تهامة ومعاناتها وأن مثل هذه اللقاءات تنقل الصورة التصحيحية كما نقل للوفد ارتياحه لما طرح من جهتهم

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كما جرى مناقشة أي اتفاقات قادمة او تسويات نحو الحل الشامل ما لم تؤسس بشكل صحيح وعلى جذر المشكلة ستنقلنا إلى جولة من الصراع القادم ومالم تكن هناك شراكة حقيقية لأبناء تهامة في صنع حلول السلام وأي تسوية حقيقة سيكون ذلك خلل كبير

حضر اللقاء

رئيس الوفد الشيخ أحمد الهبل

الشيخ محمد الصبار - وكيل محافظة حجة

الاستاذ محمد السمان

د. عثمان العيدروس

الشيخ طارق ابراهيم الفقير

الشيخ محمد الجبلي