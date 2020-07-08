مصرع وإصابة 6 من مليشيا الحوثي بينهم قيادي غربي تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي اربعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بينهم القيادي المتحوث محمد نبيل، وجرح أثنين آخرين بنيران الجيش الوطني.



وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش الوطني في اللواء 17 مشاه أفشلوا هجوما شنته مليشيا الحوثي في جبهة وهر، بجبل حبشي، وأسفرت المواجهات عن مصرع 4 وإصابة اثنين أخرين من الميليشيا.

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