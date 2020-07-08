78 خرقا للمرتزقة بالحديدة و34 غارة لطيران العدو على مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

سجلت غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 78 خرقا لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق طائرة تجسسية في أجواء حيس وشارع الـ50 والجاح.

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وأشار المصدر إلى استحداث قوى العدوان تحصينات في كيلو16 ، إلى جانب 19 خرقا بقصف مدفعي لعدد 83 قذيفة و 52 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وفي محافظة مأرب، شن طيران العدوان السعودي اليوم 34 غارة على مناطق متفرقة من محافظة مأرب خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري ان طيران العدوان استهدف بـ 34 غارة مديريات مجزر وصرواح وماهلية والعبدية، مخلفا أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.