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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٠ مساءً (الخليج 365)

بدأت تركيا العمل على إنشاء مركز استراتيجي محصن تحت الأرض سيتولى استمرار الاتصال ونقل البيانات بين المؤسسات الحكومية حتى في الظروف الطارئة مثل الحروب والكوارث الطبيعية .

وأوضحت وسائل إعلام أن هذه القاعدة تحت الأرض ، التي أطلق عليها اسم “المركز الوطني المتكامل للبيانات” وسينشأ في العاصمة أنقرة ، ستتولى حماية البيانات الوطنية الخطيرة الخاصة بالمؤسسات الحكومية المهمة وإعداد نسخ احتياطية منها .

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’’دولة إسلامية‘‘ ترعب ‘‘العالم’’ وتجهز ’’أول وأقوى قاعدة استراتيجية’’ تحت ‘‘الأرض‘‘ لن تتأثر حتى بـ‘‘الهجمات النووية والكهرومغناطيسية’’ .. ’’تفاصيل‘‘

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وذكرت صحيفة “أكشام” أن المركز ، الذي لن يتأثر حتى بالهجمات النووية والكهرومغناطيسية، سيضم 4 أقسام مختلفة وأن أحد الأقسام الذي يحمل اسم المنطقة الأولى ’’Zone- 1‘‘ سيتم إنشاؤه تحت الأرض ، مؤكدة أن المركز الاستراتيجي الذي سيقام على مساحة 308 آلاف فدان سيفعّل نظام الدفاع الخاص له ويعزل نفسه في حال الهجمات النووية والكيميائية والبيولوجية والكهرومغناطيسية .

وسيتمكن العاملون في قسم “Zone-1” من العمل طوال أشهر دون أن يحتاجوا مساعدة حتى ولو انقطع اتصالهم مع العالم الخارجي ، وفي هذا الإطار سيتم توفير الاحتياجات المعيشية من ساحات المعيشة والوحدات الصحية وخزانات المياه ومخازن الغذاء.

من جانبه ، ذكر أنصار كيليتش ، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات والنقل ، أنها تطور شبكة جديدة حكومية، مفيدا بأنه خلال تلك المرحلة سيتم نقل المعلومات جميع المؤسسات الحكومية إلى هذه المؤسسة .

وأضاف كيليتش أن الوزارة تخطط لإقامة بنية بديلة في منطقتين مختلفتين بتركيا وأن إنشاء المراكز البيانية يتمتع ببعض المعايير ، مشددا على ضرورة ابتعاده مسافة محددة من الطرق الرئيسية وساحات المعيشة ووجود البنية التحتية الليفية في المقر .

وأوضح كيليتش تخصيصهم مساحة 308 آلاف فدان في أنقرة وفقا لهذه المعايير ، مؤكدا أن المنطقة التي سيتم فيها إنشاء المركز ومحيطها سيُعلنان منطقة آمنة ولن يسمح بإنشاء مجمعات سكنية بقربها .

وذكر كيليتش أنه سيتم الإبقاء على سرية موقع المركز لدواع أمنية ، وخلال تقديمه معلومات بشأن المشروع شدد كيليتش على كون المعلومات كنزا مهما لكل الدول ، مؤكدا أنه يجب حماية معلومات المؤسسات الحكومية التي تتمتع بأهمية استراتيجية وشبكة الاتصالات المعنية بهذه المعلومات داخل مركز بمعايير دولية .