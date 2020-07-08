شكرا لمتابعة خبر عن البنك المركزي : يتخذ إجراء جديد يضاعف الازمة مع كافة شبكات الصرافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر البنك المركزي اليمني بعدن، تعميم جديد إلى كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية ، بشأن الربط الشبكي مع البنك؛ في إجراء جديد يضاعف الازمة المحتدمة مع شبكات وشركات الصرافة التي لا تزال مغلقة لليوم الثالث على التوالي.

ويلزم التعميم، أطلع عليه المشهد اليمني ، كافة شركات الصرافة المالكة لشبكات التحويل المالية بسرعة الربط وتنزيل نقطة مستخدم النظام المحاسبي الخاص بالشركة لدى البنك المركزي عدن، بما في ذلك نظام شبكة التحويل الخاصة بالشبكة.

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و يؤكد التعميم أن على شركات الصرافة المالكة لشبكات التحويل بفتح نقطة ربط شبكي لدى البنك المركزي بكافة الصلاحيات، ما لم فإن البنك سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة بما في ذلك سحب الترخيص.

يأتي ذلك في ظل استمرار الازمة بين البنك وشبكات الصرافة بالعاصمة المؤقتة عدن، لليوم الثالث على التوالي، بسبب ما وصفته الشبكات بالاجراءات التعسفية ضدها من قبل البنك الذي أعلن بدوره عن حملة لضبط المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف المالكين لشركات وشبكات الصرافة.

واقترح مراقبون، بأن يكون الربط بين البنك والصرافين للرفع بالتقارير والبيانات والمتطلبات للبنك المركزي، وليس الربط لاجل فتح كافة الصلاحيات.

ويرى آخرون أن ذلك يأتي في إطار خطة البنك للقضاء على غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.