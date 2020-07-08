شكرا لمتابعة خبر عن لهذا السبب بن دغر .. يلتقي السفير الأمريكي لدى اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إلتقى الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية بالسفير الأمريكي لدى بلادنا السيد كريستوفر هنزل لبحث آخر التطورات على الساحة الوطنية ومنها تنفيذ اتفاق الرياض الذي يضمن حلولاً توافقية، وعودة الشرعية إلى العاصمة الموقتة عدن وينهي الصراع الحاصل في المحافظات المحررة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الجوانب السياسية والسبل لتحقيق سلام شامل وعادل يتطلع اليه شعبنا اليمني. وتطرق اللقاء إلى دعم الولايات المتحدة لجهود المبعوث الدولي، مارتن جريفت، مشيراً إلى وحدة الموقف في المجتمع الدولي إزاء هذه الجهود.

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من جانبه جدد السفير الأمريكي دعم بلاده للشرعية الدستورية ووحدة وأمن واستقرار اليمن مؤكدًا على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، وتقديم التنازلات المتبادلة، لضمان تنفيد مقترحات تقدمت بها المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة تضمن توافقاً وحلولاً متزامنة لإنهاء الصراع بين الشرعية والانتقالي ليتفرغ الجميع للقضايا الأكثر أهمية في اليمن.

كما أكدالسفير دعم الولايات الأمريكية لجهود الشرعية والتحالف العربي في التصدي لجائحة الكورونا، مؤكداً استمراردعم الولايات لهذه الجهود، ومثمناً على وجه الخصوص دور التحالف العربي والمملكة علىوجه الخصوص الانساني في اليمن.