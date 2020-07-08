شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : مكان انفجار القنبلة التي استهدفت موكب مستشار رئاسة الجمهورية جباري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر فيديو مصور مكان انفجار القنبلة التي كانت تستهدف سيارة مستشار الرئيس هادي ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري في مدينة مأرب.

وبحسب الفيديو فقد تسبب الانفجار في حفر على أحد الأرصفة بجوار الفندق الذي كان يقيم فيه جباري.

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وقد أفاد مصادر محلية في محافظة مأرب بنجاة نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري من محاولة اغتيال في مدينة مأرب.

وبحسب المصادر فقد اصيب اثنين من مرافقي جباري خلال انفجار قنبلة زرعت في بوابة الفندق الذي كان يقيم فيه جباري وسط مدينة مأرب.

ويأتي هذا بعد أيام من قدوم جباري إلى مأرب من العاصمة السعودية الرياض قبل البت في تعيين شخصية رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لاتفاق الرياض.