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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لياقتها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها اثناء خضوعها لبعض التمارين المنزلية في حديقة منزلها. ,وقامت ياسمين صبري بأداء حركة “فتح الحوض” وهي نفس الحركة التي سبق وان ظهرت وهي تؤديها في احد النوادي الرياضية. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • شاهد أجمل عشر فتيات سعوديات ..من شدة جمالهن اذهلن العرب والعجم .."صور" • ‏مارست تمارين فتح الحوض بغرض تكبير مؤخرتها فانقض عليها الكابتن في النادي...الفنانة "ياسمين صبري" تقع بفخ الفضيحة والمفاجأة في موقف زوجها ابو هشيمة ..شاهد • فتاة سعودية فائقة الجمال تظهر بصور عارية وفاضحة ..كشفت عن مناطقها الحساسة واعلنت أنها مثلية ..شاهد الصور التي لم يتخيلها أحد • فضيحة جنسية لفتاة سعودية فائقة الجمال مع فنان شهير ..لم تستطع تمالك نفسها عندما شاهدته امامها فأهدته أغلى ماتملك ..شاهد الفيديو • محمد بن سلمان يختار فتاة سعودية شديدة الجمال لحراسته .. ظهرت لأول مرة وكأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بسحر عيونها .. شاهد • اربع معلمات سعوديات فاتنات الجمال يتزوجن سائقهم الخاص في ليلة واحدة ويخصصون له راتب شهري ..وعند سؤالهم عن السبب كشفو عن مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد • بعد ان بلغت سن الرشد .. شاهدو كيف اصبح شكل الفنانة حلا الترك .. ظهرت كأنها حورية من الجنة وارتدت ملابس فاتنة ومثيرة وكشفت عن المستور في جسدها .."فيديو" • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد Advertisements • أمير سعودي عمره 19 سنة يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300 ألف دولار تعبيرا عن حبه لها.. والمفاجأة في ردة فعل زوجها ابوهشيمة ..(شاهد الصور) • حادثة تهز المملكة .. شاب أنذهل بجمال هذة الفتاة وأراد ممارسة الجنس معها بالقوة .. فأوهمته بالموافقة.. وبعد حضوره كانت المفاجئة الصادمة ..شاهد • السعودية بدور البراهيم: اللهم لا تعاقبني على اللي سويته في فرنسا (فيديو) • "رامز جلال" فوق السيارة مع الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" يلاعب شفتيها وهي تصرخ "بسسسس ياااراااااامز"....(شاهد الفيديو). • شاهد : القبض على هذة الفتاة السعودية المراهقة وهي تبيع للفتيات مقاطع جنسية في أحد الاسواق التجارية بالرياض ..وعند التحقيق معها اعترفت بمفاجأة لم تخطر على بآل أحد .. "فيديو وصور" • عاجل : السعوديون يصحون اليوم على فاجعة مرعبة والديوان الملكي يعلن الحداد وتنكيس الاعلام • قناة MBC تسرب فيديو فاضح للفنانة ياسمين صبري من حلقتها في برنامج رامز مجنون رسمي .. شاهد • كشفت ما بين فخذيها من فوق سريرها : الفنانة "ندى حسام" بفستان أبيض قصير تصدم الجميع..(شاهد الصور). • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- يذكر أن مصدر مقرب من ياسمين صبري قد نفى مؤخرا شائعة حملها التي انتشرت مؤخرا، مشيراً إلى أن ملامحها المرهقة تعود إلى ممارستها التمارين الرياضية، معلناً عن أستعدادها حالياً للمنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعمل فنى جديد، مما يعني أن خطوة الإنجاب مؤجلة في الوقت الراهن.

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