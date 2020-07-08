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صنعاء - ياسمين الخيامي - حيوان مرعب يقضي عليك في ثوان معدودة يباغت أحد جنود الجيش الوطني في هذه الجبهة المشتعلة..لن تصدق كيف انتهت المواجهة المخيفة.. شاهد

هاجمت أفعى ذات قرنين أحد أبطال الجيش الوطني في مترسه في احدى جبهات القتال بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال الجندي، المقداد بن طعيمان، إن الأفعى هاجمته اثناء تواجده في مترسه بإحدى الجبهات.

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حيوان مرعب يقضي عليك في ثوان معدودة يباغت أحد جنود الجيش الوطني في هذه الجبهة المشتعلة..لن تصدق كيف انتهت المواجهة المخيفة.. شاهد

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وتمكن الجندي طعيمان بضرب الحية بالرصاص الحي على رأسها، مما أدى إلى مقتلها على الفور بعد أن باغتته في مترسه.