تعز: الشرطة العسكرية تلقي القبض على مطلوبين أمنيا في جبل حبشي

أعلنت الشرطة العسكرية بتعز، الأربعاء، إلقاء القبض على اثنين مطلوبين أمنيا في مديرية جبل حبشي غرب المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان لها، إنها حركت حملة أمنية للقبض على مطلوبين أمنيًا ضالعين في مقتل الجندي عماد محمد طاهر، والتقطع لمركبات المواطنين، وفرض إتاوات خارج القانون، في قرية البريهة بمديرية جبل حبشي.

وقال قائد الشرطة العميد محمد سالم الخولاني، إن "مواجهات مسلحة نشبت بين المطلوبين أمنيًا، وأطقم الحملة الأمنية فور وصولها إلى المنطقة".

وأضاف، أن المواجهات انتهت بإلقاء القبض على 2 من المطلوبين أمنيًا، وإيصالهم إلى سجن الشرطة العسكرية في مدينة تعز.

وتوعد الخولاني بملاحقة مقلقي السكينة العامة في جميع المديريات المحررة، حتى تأمين حياة المواطنين وفرض هيبة الدولة.

