عدن: وصول شحنة جديدة من الإمدادات الطبية مقدمة من اليونيسف

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الثلاثاء، وصول شحنة إمدادات طبية، إلى العاصمة المؤقتة عدن، تحوي أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن الأدوية الطبية مقدمة من منظمة اليونيسيف دعما للقطاع الصحي في اليمن.



وقالت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الناطق الرسمي للجنة العليا للطوارئ، الدكتورة إشراق السباعي، أن الشحنة تحتوي على (8000 ) مسحة لفحص كورونا المستجد، و15 طناً من الأدوية الخاصة بمجابهة الفيروس وأدوات الصحة والسلامة المهنية للكادر الطبي والتمريضي.



وأشارت إلى انه سيتم توزيع الشحنة على المحافظات المحررة، مؤكدة أن الشحنة سيكون لها دور ايجابي في عمل فحوصات البي سي آر، مثمنة جهود ودعم اليونيسيف للقطاع الصحي في اليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ورفد القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية.



ودعت الدكتور السباعي منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات إلى القيام بواجبها بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي .



وسجلت السلطات الصحية في اليمن حتى مساء الثلاثاء (1297) إصابة و(348) وفاة و(591) تعافي.



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