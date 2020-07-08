وزير الدفاع يتفقد الوحدات القتالية بمحافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي "إن معركة الكفاح الوطني التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة تفرض على الجميع مواصلة الجهود والتضحيات والقيام بالمسئوليات الدستورية والوطنية وتسخير الجهود والإمكانات لهذه المعركة المصيرية والمفصلية"، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



وأكد خلال تفقده للوحدات القتالية المرابطة في الجوف، على مواصلة السير نحو اقتلاع أوهام وأحلام العودة للماضي البائد الذي لفظه اليمنيون وقدموا في سبيل ذلك تضحيات ثمينة لا يمكن التفريط بها والقبول بالرجوع عنها.

وعبر عن الفخر والاعتزاز بالتضحيات والبطولات التي يرسمها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة في ميادين ومواقع الفداء وما يتمتعون به من معنويات عالية وعزيمة وإصرار على المضي قدما لاستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية وانهاء التمرد والانقلاب.

Advertisements

وأشاد الفريق المقدشي بتضحيات قبائل مأرب والجوف والبيضاء وكل القبائل اليمنية ووقفتهم الشجاعة إلى جانب أبطال القوات المسلحة ومؤسسات الدولة ومواقفهم الوطنية التاريخية لمواجهة مشاريع الإمامة والفوضى والخراب والتصدي لمليشيا الحوثي التي تفرض الظلم والمعاناة على اليمنيين وتسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي وأفكار ومعتقدات دخيلة على المجتمع وطمس هويته.

ونوه بدعم وإسناد قوات التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وتضحياتهم الغالية في معركة الدفاع والمصير المشترك لصد المخططات الإيرانية العابثة المتربصة بالأمن القومي العربي والساعية لتهديد المصالح الإقليمية والعالمية في المنطقة.

واستعرض القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، إلى شرح تفصيلي حول سير العمليات القتالية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال القبائل وقوات التحالف العربي الداعم للشرعية ضد المليشيا الحوثية الانقلابية.

وأكد أن القوات المسلحة لن تحيد عن العهد ولن تتخاذل عن واجباتها في تحرير كل تراب الوطن وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله وستظل الحامي والحارس للثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية.