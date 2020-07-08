شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع عقود لتنفيذ طرق في شبوة بتكلفة 4 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 وقع محافظ شبوة محمد بن عديو اليوم على عقدين مع شركات مقاولات لتنفيذ طرق بتكلفة اربعة ملايين و106 الاف دولار، وفقا لوكالة سبأ الشرعية .

Advertisements يتمثل العقد الاول في تنفيذ مشروع شق وسفلتت عقبة الرجلان بمديرية الصعيد بطول 14 كيلو متر، والعقد الثاني خاص بسفلتت اثنين كيلو و600 متر من مشروع الخط الدائري لمركز مديرية بيحان مدينة العليا مع سفلتت ثلاثة شوارع داخلية.

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