شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الماضية في المناطق المحررة .

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وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أن الحارات توزعت على 16 في حضرموت و4 في تعز وحالة في شبوة .. مشيرة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة في حضرموت وتعز والمهرة، واربع حالات شفاء 3 منها في تعز وحالة في لحج .

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1318) و(351) وفاة و(595) تعافي