شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : فتحي بن لزرق يفاجئ الجميع ويكشف عن اسماء وتفاصيل تشكيلة الحكومة المتفق عليها في الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد محرر يمن دايركت قبل قليل منشوراً للصحفي فتحي بن لزرق أكد فيه تشكيلة الحكومة الجديدة التي يتم التفاوض عليها في الرياض بين الشرعية والانتقالي الجنوبي.

فيما يلي نص المنشور: شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

هذه المعلومات على مسئوليتي الشخصية فيما يخص مشاورات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ اتفاق الرياض والمشاورات الجارية حاليا.

- عدد الحقائب الممنوحة للمجلس الانتقالي من قبل الرئاسة 4 حقائب .

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- يطالب المجلس الانتقالي بمنحه 8 حقائب ومنح 4 للمكونات الجنوبية الأخرى لكن الرئاسة متمسكة ب4 حقائب على ان توزع 8 حقائب على المكونات الجنوبية الاخرى.

- تتم المشاورات برعاية سعودية

- تقدم المجلس الانتقالي بطلب نيل حقيبة وزارة الداخلية .

- رفضت الرئاسة الطلب واكدت ان الداخلية وزارة سيادية ولازالت على موقفها.

- قبلت الرئاسة ان يكون منصب محافظ عدن من نصيب المجلس الانتقالي على ان يقدم مرشحيه إلى الرئيس هادي ليختار واحدا منهم.

- تم الاتفاق ان يكون منصب مدير امن عدن من نصيب الحكومة الشرعية.

- تم الاتفاق على عدد من النقاط بين الطرفين .

الأولى : وقف التصعيد في حضرموت وهو ماتم فعلا.

الثانية : عودة الأمر إلى وضعها السابق في سقطرى وهو مالم يتم.

الثالثة : إيقاف وقف اطلاق النار في ابين وهو ماتم ايضا.

الرابعة : عودة الأموال المنهوبة للبنك المركزي وهو مالم يتم.

ما يتعلق باستئناف تنفيذ الاتفاق هناك تفاهم مع الاشقاء في المملكة بأن مفتاح ذلك بيان واضح يعلن التراجع الكامل عن ما يسمى الادارة الذاتية وإلغاء كل ما ترتب عليها والالتزام باتفاق الرياض ،يعقبه مباشرة تسمية محافظ لعدن يرشح الانتقالي الاسماء ويختار فخامة الرئيس من يراه ويكلف شخص بتشكيل الحكومة ولا يتم الإعلان عنها الا بعد 30 يوم يتم خلالها تنفيذ الشق الأمني والعسكري في عدن وفق الاتفاق.

- يطالب الانتقالي بتشكيل الحكومة اولا ومن ثم الشروع في تنفيذ الشق الأمني والعسكري وتصر الشرعية على تطبيق الشق الأمني والعسكري اولا.

إلى هنا مساء الأربعاء وصلت المشاورات .

فتحي بن لزرق

8 يوليو 2020