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النائب العام السوداني يوضح إمكانية محاكمة عمر البشير في لاهاي

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عدن - ياسمين التهامي - أكد النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن مسألة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في لاهاي، قائمة على التفاوض بين المدعي العام في المحكمة الجنائية والسلطات السودانية.

 

 

وأضاف أنه يواجه عدة قضايا أمام المحكمة، أولها انقلاب يونيو 1989، موضحًا أن مهمة النيابة العامة هو إجراء التحقيقات اللازمة ثم تقديم القضايا إلى المحكمة.

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وتابع: " انتهينا من التحقيق حول قضية انقلاب يونيو وأحلناه إلى المحكمة، ونحن في انتظار تحديد موعد الجلسة ونتوقع أن يكون هذا الأمر في القريب العاجل”، وفقًا لـ "سكاي نيوز".

 

وأتم : " الأهم هو أن الإفلات من العقوبة مرفوض نهائيا.. لأن المحاسبة التزام دستوري ” .

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